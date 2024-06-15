سوناك: الحديث "تغير" بشأن الهجرة غير الشرعية في أوروبا

لندن- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "الحديث تغير" بشأن قوانين الهجرة في أوروبا، حيث أطلق هو ونظرائه من قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى ائتلافا لمكافحة تهريب المهاجرين.

وفي بيان صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين في بوليا بإيطاليا، قال قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان إنهم بصدد إطلاق الائتلاف والتأكيد على "الالتزام الجماعي وتعزيز التعاون للتعامل مع الهجرة والتصدي للتحديات واغتنام الفرص التي تتيحها بالشراكة مع بلدان المنشأ والعبور".

وتابع البيان "سوف نركز على الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الحدود والحد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود وعلى توفير مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سوناك قوله بعد القمة "من الواضح للغاية أن الحديث في أوروبا تغير بشأن قضية الهجرة غير الشرعية" بعد توقيع 15 دولة على رسالة الشهر الماضي تدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد سياسة الهجرة والنظر إلى التعاون مع دول ثالثة.





