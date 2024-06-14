المقاومة: فجرنا منزلا مفخخًا بقوة إسرائيلية وإسقاط أفرادها بين قتيل وجريح

وكالات

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها فجرت منزلا فخخ مسبقا بقوة إسرائيلية وأوقعت أفرادها "بين قتيل وجريح" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت القسام أنها "دكت" تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون برشقات من قذائف هاون.

كانت كتائب القسام، قالت إن جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى لديها في قصف جوي على مدينة رفح قبل أيام، مضيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت.