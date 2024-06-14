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BBC

استشهاد طفل بسبب سوء التغذية والجفاف شمالي القطاع

12:02 م الجمعة 14 يونيو 2024

استشهاد طفل بسبب سوء التغذية والجفاف شمالي القطاع

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وكالات

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي قطاع غزة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون لـ"مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".

يشار إلى أن سكان غزة يواجهون مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق ما تؤكد تقارير دولية وأممية، وذلك بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة للشهر الثامن على التوالي، في ظل عدم اكتراث رسمي إسرائيلي بالمطالبات الدولية ومن محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

استشهاد طفل نتيجة سوء التغذية سوء التغذية والجفاف قطاع غزة منظمة الصحة العالمية إسرائيل محكمة العدل الدولية
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