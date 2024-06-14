صور| "ترامب قد يصل لرئاسة أمريكا".. السفير حسام زكي ضيف إيمان أبو طالب- الجمعة

مقتل العشرات والتحفظ على مقيم مصري.. ماذا حدث في حريق الكويت؟

وكالات

يحل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة.

وفي ظهوره الخاص، يكشف السفير حسام زكي ويحلل العديد من الملفات، منها أسباب هجوم عناصر الإخوان عليه في رمضان الماضي.

وأكد أن احتمالات وصول دونالد ترامب، لرئاسة أمريكا في نوفمبر المقبل، قائمة، معتبرا أن رد فعل الدول الأوروبية والغربية على ما يجري في فلسطين عامة وغزة خاصة، سقوط أخلاقي.

وبيَّن زكي، تفسيره للمقولة الشهيرة "اتفق العرب على ألا يتفقوا"، موضحا العديد من الكواليس الخاصة بالعمل داخل أروقة جامعة الدول العربية، في مختلف القضايا والملفات.

وبشأن القومية العربية، قال زكي: الانخراط في مسألة القومية ممكن يودينا في مناطق غير مقبولة.

ورد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على فشل العرب في تدشين اتحاد عربي يصيغ أحلام وتطلعات الشعوب، خاصة بعد نجاح أوروبا في إنشاء اتحاد لها، رغم الحرب والاختلافات بين دولهم.

واعتبر زكي، أن لبنان تعيش على صفيح ساخن، موضحا: إذا حبيتي إنه بالخط العريض.. اه ينفع بسبب الوضع الحالي.. الانخراط بين حزب الله وإسرائيل.

كما تحدث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن أزمات السودان وليبيا وغيرها من الملفات الإقليمية المهمة؟

يشار إلى أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة، الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.