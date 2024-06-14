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BBC

زعيم حزب العمل الإسرائيلي: من المستحيل تحرير الأسرى وتدمير حماس

09:57 ص الجمعة 14 يونيو 2024

زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان

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وكالات

قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، إنه لا أهداف واقعية لحرب السيوف، ومن المستحيل تحرير الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الوقت ذاته.

وأضاف زعيم حزب العمل، أنه ليس لدى إسرائيل خطة لليوم التالي للحرب في غزة، موضحا أن تل أبيب لا تعلم من سيتولى إعادة الإعمار أو إدارة غزة ومن سيخلف حماس.

وتابع زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: "كان من الممكن الوصول لصفقة وإنهاء الحرب منذ 4 أشهر لكن بنيامين نتنياهو منع ذلك وفضل مصلحته".


يائير غولان زعيم حزب العمل الإسرائيلي حماس إسرائيل
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