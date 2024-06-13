مسؤول أمريكي: قلقون من التصعيد على حدود إسرائيل ولبنان

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إننا نشعر بالقلق من التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان ونواصل التحذير منه.

وأضاف المسؤول، "نحث إسرائيل على تجنب توسع الصراع مع لبنان"، موضحا أن الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان تهدد بتوسع الصراع في المنطقة.

وتابع المسؤول، أن القوات الأمريكية في المنطقة تعمل للحيلولة دون توسع الصراع في غزة.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن الجيش يواصل تدريباته ليكون جاهزًا للقتال على الجبهة الشمالية.

وأضاف أدرعي في تدوينة على منصة "إكس" أن الجيش انتهى من إجراء تدريبات للواء 4 ولواء 226 في الشمال، موضحا أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم إجراء سلسلة من التمارين على مستوى الألوية العسكرية، حيث تدربت القوات على التعامل مع سيناريوهات حربية مختلفة في الجبهة الشمالية.

وتابع: "وصلت قوات اللواء 4 للتمرين بعد فترة قتال في قطاع غزة، بينما وصلت قوات اللواء 226 (لواء المظليين الشمالي) بعد استكمال فترة الأعمال الدفاعية على الحدود الشمالية."

وأشار أدرعي إلى أن التمرين حاكى سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة، مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال في مناطق مختلفة.

وأكمل، أن القوات ركزت أيضًا على تقديم الخدمات اللوجستية والاتصالات في العمق، وإجلاء المصابين من ساحة القتال، وعمل مقرات القيادة.