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موسكو تنتقد دعوة مجموعة السبع لمنح كييف قروضا من عائدات الأصول الروسية المجمدة

10:30 م الخميس 13 يونيو 2024

ماريا زاخاروفا

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موسكو- (د ب أ)

انتقدت روسيا قرض المليار يورو الذي أعلنت دول مجموعة السبع "جي 7" أنها ستقدمه لأوكرانيا والذي سيتم تمويله من فوائد الأصول الروسية المجمدة.

وقالت ماريا زاخاروفا ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس " استخدام الأموال المسروقة بالفعل من روسيا لصالح المغامرات الحربية لنظام كييف يعد فعلا إجراميا ومثيرا للسخرية ويمثل ضربة أخرى للقانون الدولي".

وهددت زاخاروفا بأن رد الفعل الروسي سيكون "مؤلما" لبروكسل.

وقالت زاخاروفا إن خطة دول "جي 7" سيكون لها عواقب فادحة ، وأضافت أن مثل هذه المبادرات تقوض النظام المالي العالمي، ومن ثم ستؤدي إلى أزمات مدمرة.

وأوضحت زاخاروفا أنه ستكون هناك عواقب مباشرة لهذه الخطة على الشركات الأوروبية في روسيا.

وقالت زاخاروفا: "كما تعلمون هناك ما يكفي من الممتلكات ورأس المال الأوروبي، وقد أوضح المتحدثون باسم حكومتنا عن هذا عدة مرات"، في إشارة إلى المصادرات.

ورد الكرملين في البداية على هذه الأنباء بحذر بالغ، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن روسيا ستتابع قمة "جي 7" عن كثب، دون أن يعلق على القرارات المحتمل صدورها التي ترددت مسبقا.

يشار إلى أن قمة مجموعة "جي 7 " بدأت اليوم الخميس، باتفاق على إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار باستخدام أموال يتم تحصيلها من الأصول الرسمية الروسية المجمدة في مشهد كبير لدعم كييف.

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