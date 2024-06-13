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BBC

في أول حوار له بعد الاستقالة.. جانتس يهاجم نتنياهو ويصف حكومة الحرب بـ"السيئة"

10:03 م الخميس 13 يونيو 2024

بيني جانتس

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وكالات

بعد أيام من خروجه من الحكومة، أجرى بيني جانتس مقابلات مع القنوات 11 و 12 و 13، يناقش فيها خروجه من التحالف ومستقبل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي حديثه إلى القناة 12، اتهم جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدخال اعتبارات سياسية "أكثر فأكثر" في القرارات المتعلقة بالحرب مع استمرار القتال.

ولدى سؤاله عن سبب ارتياحه لترك مثل هذه القرارات الآن للعلامات التجارية اليمينية إيتمار بن جفير وبيزاليل سموتريتش، أجاب جانتس بأنه أخبر نتنياهو ومجلس الوزراء بما يجب عليهم فعله، وهم يعرفون ماذا يفعلون.

وتابع جانتس في حواره، أنه انضم إلى الحكومة وهو يعلم أنها حكومة سيئة من أجل بذل ما في وسعه للمساهمة، لكن الآن من الضروري إجراء انتخابات وطنية.

وردا على ذلك، أصدر حزب الليكود بيانا قال فيه إنه من المؤسف أن جانتس قرر الجلوس في استوديوهات التلفزيون بدلا من الجلوس في مجلس الوزراء الذي يواصل بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع الأسرى.

بيني جانتس قطاع غزة نتنياهو إيتمار بن جفير حزب الليكود
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