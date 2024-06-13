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رئيسا أمريكا وأوكرانيا يوقعان اتفاقية أمنية طويلة الأمد

10:03 م الخميس 13 يونيو 2024

جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي

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باري (إيطاليا)- (د ب أ)

وقع رئيسا الولايات المتحدة جو بايدن وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس اتفاقية أمنية طويلة الأمد على هامش قمة مجموعة الدول السبع.

ووقع بايدن وزيلينسكي الاتفاق الثنائي على هامش قمة مجموعة السبع جنوبي إيطاليا اليوم الخميس.

وأبرمت 15 دولة اتفاقات أمنية طويلة مع أوكرانيا، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان أمس الأربعاء أن الاتفاق لن يشمل التزام واشنطن بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا ولا التزامات بتوفير أنظمة أسلحة معينة.

ولا يعتبر الاتفاق معاهدة صادق عليها الكونجرس، مما يعني انه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا في نوفمبر فإنه قد يلغيه.

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