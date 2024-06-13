واشنطن: هجمات الحوثيين قلصت نقل الحاويات 90% بالبحر الأحمر

وكالات

قالت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية: إن هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون"، أدت إلى تراجع نشاط الحاويات في البحر الأحمر بنسبة 90%.

وأضافت أن هجمات الحوثيين أثرت على مصالح 65 دولة على الأقل، ونحو 29 شركة كبرى للطاقة والشحن عدلت مسار سفنها لتفادي هجمات الحوثيين.

ولفتت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، إلى تضرر نحو 19 سفينة جراء هجمات الحوثيين بين نوفمبر ومارس الماضيين، كما أن الهجمات لا تزال تمثل تهديدا متناميا في المنطقة.

وفيما سبق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمالي غربي الحُديدة اليمنية.