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BBC

اعتقدوا أنه غريق.. الشرطة الهندية تسحب رجل من المياه بعد ساعات ليكتشفوا مفاجأة (فيديو)

08:40 م الخميس 13 يونيو 2024

الشرطة الهندية تسحب رجل من المياه بعد ساعات ليكتشف

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وكالات

وثق مقطع فيديو متداول رد فعل أحد رجال الشرطة الهندية أثناء محاولته سحب جثة كانت تطفو في مياه النهر.

كانت شرطة ولاية تلنغانة الهندية تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثة تطفو على النهر منذ الساعة السابعة صباحًا، وعند الساعة 12 ظهرًا، توجهت دورية الشرطة إلى موقع البلاغ، ليحدث ما لم يكن متوقع بعدما حاول أحد أفراد الأمن سحب الجثة، لتفاجأ بأنها لرجل مسن لا يزال على قيد الحياة.

وقال الرجل لأفراد الشرطة أنه شعر بالحر وأراد تبريد جسمه في الماء، لذلك استلقى على ظهره في النهر لعدة ساعات.

الشرطة الهندية مياه النهر جثة تطفو على النهر ولاية تلنغانة الهندية الهند
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