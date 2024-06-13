حزب الله يستهدف بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية 9 ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا، بصواريخ الكاتيوشا والفلق والمسيّرات الانقضاضية، 9 ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس، مناطق جنوبية عدة.

وقال " حزب الله" في بيانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل".

وأضاف البيان " بالتزامن شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة داوود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة". ‏

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الخميس، موقع "الراهب" الإسرائيلي ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم 3 غارات استهدفت أطراف بلدة "دير سريان" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف البلدة المذكورة بالقذائف الفوسفورية.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف بلدات "مرجعيون" و"القصير" و" القاطراني" في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على حرج بلدة " مرجعيون" في جنوب لبنان، ما تسبب بحريق في المنطقة المستهدفة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم أطراف بلدة "شبعا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.