الناتو يوافق على مهمة دعم وتدريب لأوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

قالت مصادر بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء بالحلف وافقت على خطة تشمل مساعدات أمنية ومهمة تدريب لأوكرانيا.

وتتضمن المهمة، تحت مسمى "مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا" (نساتو)، تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تحت الهيكل الرسمي لحلف الناتو لأول مرة.

يشار إلى أنه حتى الآن، قامت دول الحلف بتنسيق مثل تلك المساعدات عبر مجموعة غير رسمية بقيادة الولايات المتحدة تحمل اسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

كما يشار إلى أن تحويل المسؤولية هو عنصر من عناصر اقتراح أوسع نطاقا، لا يزال تحت البحث، من قبل أعضاء الناتو لطرح التزام طويل الأجل بدعم أوكرانيا.

ولا يتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس،أي التزامات مالية محددة، ولكنه يحدد حقيقة أن المساعدات المشتركة سيتم على الأقل تنسيقها عن طريق الحلف بشكل مناسب.

وقال ينس ستولتنبرج ، الأمين العام لحلف الناتو في اجتماع لوزراء خارجية الحلف في براغ الشهر الماضي، إنه يريد من الحلفاء "الالتزام بتقديم تعهد مالي لعدة سنوات لأوكرانيا" بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا.