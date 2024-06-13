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رئيس الأركان الأمريكي: الأوكرانيون استعادوا 50% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا

04:42 م الخميس 13 يونيو 2024

رئيس الأركان الأمريكية تشارلز براون

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وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية تشارلز براون، اليوم الخميس، "نعيش مرحلة تاريخية ويجب أن نتحد من أجل قضية أوكرانيا"، مشيرا إلى أن اجتياح روسيا لأوكرانيا يهدد استقرار العالم وازدهار جميع الدول.

وأكد براون أن أوكرانيا لن تستسلم أمام روسيا و"أعلنا عن حزمة إضافية من المساعدات لدعمها"، مضيفا "نعمل مع شركائنا بهدف حصول أوكرانيا على طائرات "إف 16" خلال هذا الصيف".

وذكر براون أن الأوكرانيين استطاعوا استعادة 50% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن دفعة الدعم الجديدة ستؤمن لأوكرانيا مركبات مدرعة وذخائر و"سنتصدى للعدوان الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكد أوستن أن توفير أنظمة الدفاع الجوي أولوية لأوكرانيا، معربا عن ترحيب الولايات المتحدة بدعم الأصدقاء لها ضد العدوان الروسي.

وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقا للمساعدة الأمنية لأوكرانيا على المدى الطويل، مؤكدا أنه في حال وقعت أوكرانيا تحت سيطرة بوتين ستقع أوروبا أيضا وستتشجع روسيا على تهديد دول أخرى.

تشارلز براون روسيا اجتياح روسيا لأوكرانيا
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