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البحرية البريطانية: تقرير عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة

04:00 م الخميس 13 يونيو 2024

البحرية البريطانية - أرشيفية

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وكالات

قالت هيئة عمليات البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الهيئة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة تجارية على بعد 98 ميلاً بحريًا شرق ميناء عدن في اليمن لضربتين من قذائف مجهولة المصدر مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

فيما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة تجارية لإصابة بصاروخ على بعد نحو 129 ميلا بحريا شرقي عدن.

البحرية البريطانية هيئة عمليات البحرية البريطانية اليمن
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