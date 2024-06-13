البحرية البريطانية: تقرير عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة

وكالات

قالت هيئة عمليات البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الهيئة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة تجارية على بعد 98 ميلاً بحريًا شرق ميناء عدن في اليمن لضربتين من قذائف مجهولة المصدر مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

فيما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة تجارية لإصابة بصاروخ على بعد نحو 129 ميلا بحريا شرقي عدن.