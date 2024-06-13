وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل لمناقشة خطة لدعم أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

يجتمع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي الخميس والجمعة لمناقشة خطة دعم تدريبات لأوكرانيا بالإضافة إلى التزامات مالية طويلة الأمد.

وفي مؤتمر صحفي قبل الاجتماع، حث الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج الحلفاء على "الموافقة على خطة لقيادة الناتو لتنسيق المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا".

ويشكل المشروع جزءا رئيسيا من حزمة الدفاع لأوكرانيا التي يرغب الحلف البالغ عدد أعضائه 32 في الموافقة عليها في قمة قادة الناتو بواشنطن في يوليو.

والهدف هو نقل مسؤولية تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا من هيكل غير رسمي تقوده الولايات المتحدة يُعرف باسم "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية" إلى هياكل الناتو الرسمية.

كما تجري محادثات بين الحلفاء لتأكيد التزام بدعم مالي طويل الأمد لأوكرانيا، وسبق لستولتنبرج أن قال إنه ثم احتياج إلى 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا كحد أدنى لأوكرانيا.

ويشارك رستم عمروف، وزير الدفاع الأوكراني، في الاجتماع مع وزراء الدفاع في الناتو كجزء من هيئة التنسيق المعروفة بـ "مجلس الناتو-أوكرانيا".

ومن المقرر أن يترأس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعا لمبادرة قيادة الولايات المتحدة اليوم الخميس، والتي كانت موضوعا لمناقشات مكثفة بين الحلفاء قبل اجتماع وزراء الدفاع.