بزعامة جانتس.. "معسكر الدولة" يقدم مقترحًا لحجب الثقة عن حكومة الطوارئ

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس يقدم مقترحا لحجب الثقة عن حكومة الطوارئ بعد انسحابه منها، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأشارت إلى أن مقترح حجب الثقة عن الحكومة يأتي على خلفية غياب خطة استراتيجية لإعادة الأمن لسكان بلدات الشمال قرب الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا الأحد لبحث الأوضاع على الجبهة الشمالية وصفقة التبادل.

وأعلن جانتس، الأحد الماضي، استقالته من حكومة الطوارئ، قائلا إن مشاركته في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية.

وأكد جانتس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، موضحا أن خروجه من الحكومة في ظل عدم استعادة الأسرى من غزة أمر معقد.

وأشار جانتس إلى أن إسرائيل تحتاج إلى تحقيق النصر الحقيقي وهو ما يضع في الأولوية العليا عودة الأسرى أكثر من البقاء في الحكم، داعيا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

وأعلن جانتس من الحكومة "لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي"، مضيفا أن "نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذا قررنا مغادرة حكومة الطوارئ".

وأضاف جانتس: "نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".