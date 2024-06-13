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ردًا على صواريخ حزب الله.. الاحتلال يستخدم "المنجنيق" لإشعال الحرائق في لبنان (فيديو)

03:38 م الخميس 13 يونيو 2024

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وكالات

استخدم جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال الدولة العبرية، "المنجنيق" لإشعال الحرائق في جنوب لبنان، ردًا على الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله.

وتداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال وهم يستخدمون "المنجنيق" وهو سلاح بدائي لقذف كرات اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) صورة لجنود إسرائيليين وهم يلقون يقذفون قنابل لهب باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام المنجنيق، تمام كما كان يحدث في الحروب القديمة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لـ"هيئة البث الإسرائيلية" إن استخدام هذه الأداة تم بمبادرة ذاتية محلية وليس بنوع جديد من السلاح للجيش.

هذا وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اندلاع 15 حريقا في هضبة الجولان والجليل الأعلى بشمال إسرائيل جراء اعتراض صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن حزب الله أطلق 150 صاروخا من جنوب لبنان في أقل من 40 دقيقة، ما أدى إلى اندلاع 15 حريقا في الجولان والجليل الأعلى.

وأدت الصواريخ التي أطلقها حزب الله، مساء أمس الأربعاء، إلى اندلاع النيران في شمال الدولة العبرية، وأتت على نحو 3500 دونم من الغابات، واندلعت النيران في 4 مناطق متفرقة في شمال إسرائيل، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

لبنان الاحتلال الإسرائيلي المنجنيق
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