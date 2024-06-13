الرئيس العراقي يحذر من عواقب اتساع الحرب في غزة على المنطقة

بغداد - (د ب ا)

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الخميس ، إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة والحيلولة دون إتساع ساحة الحرب في المنطقة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها.

وأكد الرئيس العراقي ، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، "دعم بلاده لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني" .

وأعرب الرئيس العراقي عن تمنياته بنجاح الانتخابات الرئاسية المرتقبة وتحقيق تطلعات الشعب الإيراني في التقدم والإزدهار.

كما أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين العراق وايران وضرورة العمل المشترك لتعزيزها انطلاقا من الروابط والمشتركات التاريخية والدينية بين الشعبين الجارين وأهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وقال الرئيس العراقي إن الإتفاق الأمني بين البلدين "حقق انعكاسات إيجابية في ترسيخ أمن الحدود والاستقرار في البلدين وبما يخدم تعزيز الأمن المشترك وحرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم وفقا لرؤيته في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وبما يخدم المصالح الوطنية" .

وأكد الوزير باقري حرص بلاده" على توسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق في شتى المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الصديقين في التقدم والازدهار وترسيخا للأمن والاستقرار في المنطقة".