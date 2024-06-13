إعلان

BBC

شاهد| الاحتلال يطلق المنجنيق على لبنان.. وإسرائيليون يسخرون: رجعنا للعصور الوسطى

03:23 م الخميس 13 يونيو 2024

جيش الاحتلال يستخدم المنجنيق لقصف الاراضي اللبناني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أشرف جهاد:

أظهر مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي على موقع إكس، قيام جيش الاحتلال بإطلاق قذائف نار من "منجنيق" باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق في المزارع الحدودية.

وسارع الجندي الإسرائيلي لحذف الفيديو، إلا أنه انتشر على عدة حسابات عبرية وعالمية. وأثار موجة سخرية بين الإسرائيليين، وقال أحدهم: "رجعنا للعصور الوسطى".

وسخر إسرائيلي من وزير دفاعه يوآف غالانت، واستنكر قائلا: أين كل وعودكم وتهديداتكم أمام تهديدات حزب الله؟؟؟ الشمال كله يحترق... اتركوا هذه الحكومة الفاشلة".

وتسببت الصواريخ التي يطلقها حزب الله على إسرائيل في اندلاع حرائق واسعة في شمال دولة الاحتلال، فشلت حتى اللحظة في السيطرة عليها.

وأكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان نيوز" صحة الفيديو، ونقلت عن مصادر في جيش الاحتلال قولهم: "هذه مبادرة محلية وليست أداة تستخدم على نطاق واسع".

وقالت صحيفة جيرازلوم بوست إن استخدام المنجنيق يأتي لأن المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية تتميز وجود لصخور والأجمات والنباتات الشائكة الكثيفة، مما يشكل تحديا لقوات الاحتلال.

والمنجنيق هو سلاح مدفعي يستخدم في المقام الأول لأغراض الحصار. تم استخدامه في المقام الأول في فترة العصور الوسطى.

جيش الاحتلال اطلاق المنجنيق على لبنان العصور الوسطى إطلاق قذائف نار الأراضي اللبنانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس العراقي يحذر من عواقب اتساع الحرب في غزة على المنطقة

إعلان

إعلان

* باستثمارات مليار دولار.. "مدبولي" يستعرض مقترح إنشاء برج فوربس بالعاصمة الإدارية
* شاهد| الاحتلال يطلق المنجنيق على لبنان.. وإسرائيليون يسخرون: رجعنا للعصور الوسطى
* الحرارة تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد: بدء فترة ذروة الموجة الحارة اليوم
* ذكريات مُلغمة.. ركام حرب غزة يهدد حياة الناجين