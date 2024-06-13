شاهد| الاحتلال يطلق المنجنيق على لبنان.. وإسرائيليون يسخرون: رجعنا للعصور الوسطى

كتب- أشرف جهاد:

أظهر مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي على موقع إكس، قيام جيش الاحتلال بإطلاق قذائف نار من "منجنيق" باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق في المزارع الحدودية.

وسارع الجندي الإسرائيلي لحذف الفيديو، إلا أنه انتشر على عدة حسابات عبرية وعالمية. وأثار موجة سخرية بين الإسرائيليين، وقال أحدهم: "رجعنا للعصور الوسطى".

תקופת האבן הבטיח שר הביטחון @yoavgallant , ובכן 🤡



ולתפארת מדינת ישראל 🇮🇱 pic.twitter.com/QQ7X4rONCw — Real News IL (@RealNewsIL) June 13, 2024

وسخر إسرائيلي من وزير دفاعه يوآف غالانت، واستنكر قائلا: أين كل وعودكم وتهديداتكم أمام تهديدات حزب الله؟؟؟ الشمال كله يحترق... اتركوا هذه الحكومة الفاشلة".

סר הבטחון גלנט,



איפה כל ההבטחות שלך והאיומים שלך מוּל איומי החיזבללה???



הצפון כולו בוער,



אירגון הטרור לא עושה לך ולממשלה שאתה מכהן בה חשבון!



ארגון טרור שהפך אותך בעיניו לחסר און (אימפוטנט).



עזוב את הממשלה הנכשלת, המשיחית וההזויה הזו.



אפשר להסתדר טוב יותר בלעדיכם. — אריה (@coolsabres) June 13, 2024

وتسببت الصواريخ التي يطلقها حزب الله على إسرائيل في اندلاع حرائق واسعة في شمال دولة الاحتلال، فشلت حتى اللحظة في السيطرة عليها.

وأكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان نيوز" صحة الفيديو، ونقلت عن مصادر في جيش الاحتلال قولهم: "هذه مبادرة محلية وليست أداة تستخدم على نطاق واسع".

وقالت صحيفة جيرازلوم بوست إن استخدام المنجنيق يأتي لأن المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية تتميز وجود لصخور والأجمات والنباتات الشائكة الكثيفة، مما يشكل تحديا لقوات الاحتلال.

والمنجنيق هو سلاح مدفعي يستخدم في المقام الأول لأغراض الحصار. تم استخدامه في المقام الأول في فترة العصور الوسطى.