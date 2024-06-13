في أقل من 40 دقيقة.. حزب الله يحرق الشمال الإسرائيلي بـ 150 صاروخًا

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اندلاع 15 حريقا في هضبة الجولان والجليل الأعلى بشمال إسرائيل جراء اعتراض صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن حزب الله أطلق 150 صاروخا من جنوب لبنان في أقل من 40 دقيقة، ما أدى إلى اندلاع 15 حريقا في الجولان والجليل الأعلى.

بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن حوالي 100 صاروخ أطلقوا من لبنان على الجليل الغربي والجولان، مشيرة إلى إصابة اثنين بجروح في كتسرين.

أدت الصواريخ التي أطلقها حزب الله، مساء أمس الأربعاء، إلى اندلاع النيران في شمال الدولة العبرية، وأتت على نحو 3500 دونم من الغابات، واندلعت النيران في 4 مناطق متفرقة في شمال إسرائيل، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

وقال الحزب إن صواريخه استهدفت مواقع إسرائيلية عدة، من بينها مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم ومصنع للصناعات العسكرية في سعسع.