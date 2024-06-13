أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال اجتماع قادة مجموعة السبع في إيطاليا

روما - (د ب أ)

يتجمع قادة مجموعة السبع في إيطاليا لعقد قمة تستمر ثلاثة أيام تهيمن عليها الحربان المستعرتان في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى التوترات التجارية والأمنية المتزايدة مع الصين.

وتمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور اجتماع مجموعة السبع، الذي يبدأ اليوم الخميس في منتجع بورجو إجناتسيا الفاخر الواقع جنوب شرق مدينة باري في جنوب إيطاليا.

وقد تكون هذه آخر قمة لمجموعة السبع يحضرها الرئيس جو بايدن، حيث تأتي قبل خمسة أشهر من مواجهته مع سلفه ومنافسه الجمهوري اليميني دونالد ترامب في سباق رئاسي أمريكي محتدم.

كما يواجه القادة الأوروبيون ضغوطا سياسية داخلية.

وسيصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بعد أن حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، مما يثير تساؤلات حول الأوضاع السياسية في بلديهما.

وبعد 14 عاما من الحكم المحافظ في بريطانيا، من المتوقع أن يعاني رئيس الوزراء ريشي سوناك من هزيمة كبيرة أمام حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة في 4 يوليو.

وستكون أوكرانيا على رأس جدول أعمال اجتماع الديمقراطيات الصناعية المتقدمة في العالم: بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. كما يشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماع.

ويتوقع أن تحصل كييف على حزمة مساعدات كبيرة جديدة من مجموعة السبع للدفاع عن نفسها ضد روسيا. ومن المتوقع أن يتفق القادة على تمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بفائدة من الأصول الروسية المجمدة.

ويوجد أكبر جزء من الأصول المجمدة (حوالي 210 مليارات يورو) داخل الاتحاد الأوروبي.