بعد 9 سنوات من إغلاقه.. الحكومة اليمنية تعيد افتتاح المدخل الشرقي لمدينة تعز

وكالات

أعلن رئيس الفريق الحكومي اليمني المفاوض عبدالكريم شيبان، اليوم الخميس، إعادة افتتاح المدخل الشرقي لمدينة تعز اليمنية بعد 9 سنوات من إغلاقه.

وأفادت تقارير إعلامية، بإصابة شخص جراء انفجار لغم بالجرافات التي تقوم بإزالة الحاجز الترابي الفاصل بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين شرقي تعز، وفق ما أوردته "الجزيرة" في نبأ عاجل.

وبدأت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، السبت الماضي، في إزالة السواتر والحواجز التي أقامتها على المدخل الشرقي للمدينة قبل نحو 10 سنوات.

وأعلن القائم بأعمال محافظ تعز الموالي للحوثيين أحمد المساوي، فتح طريقين إلى المدينة الواقعة غربي اليمن، بينما أشار المسؤولون التابعون للحكومة الشرعية في تعز إلى أن طريق (جولة القصر – الكمب) جاهز من جانبها، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المدنيين الوافدين من الجانب الشرقي للمدينة.

وأوضح وكيل تعو اليمنية عبد القوي المخلافي، أن الطريق أصبح جاهزا من جانب السلطة المحلية بعدما قامت بتنظيفه من الأشجار التي تنامت بسبب الحصار الذي فرضته الجماعة الموالية لإيران قبل 9 سنوات.