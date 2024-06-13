إعلام عبري: 3 أشخاص اخترقوا قاعدة استخباراتية إسرائيلية وجمعوا وثائق سرية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص تمكنوا من اختراق قاعدة 8200 العسكرية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، وجمعوا معلومات ووثائق سرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الأشخاص الثلاثة هم أعضاء في فريق التدقيق بهيئة الأركان الإسرائيلية، دخلوا متنكرين في زي عسكري مرورا بأفراد الحراسة في القاعدة دون أن يعترضهم أحد أو يطالبهم بالتفتيش.

وتمكن الفريق التدقيق من التجول داخل القاعدة الاستخباراتية لما يقرب من 3 ساعات دون التعرض لأيّة عوائق، كما جمعت مئات من الملفات الوثائق السرية من أجهزة الكمبيوتر السرية.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أنه كان بإمكان الأشخاص الثلاثة التسبب في أضرار مادية جسيمة للقاعدة الاستخباراتية وأفرادها العسكريين، مشددة على أن الاختراق لو تم من قبل "عدو حقيقي"، فسيكون بمثابة "ضربة هائلة لجيش الاحتلال وإسرائيل".

وذكرت الصحيفة، أن فريق الأركان هو من كشف عن هويته بعد وقت طويل قضاه داخل القاعدة بعد أن أدرك حجم الفشل والثغرات الأمنية، من خلال اتصاله بالقادة المعنيين بأحد الوحدات المسؤولية عن فك الشفرات والتعرف على إشارات "العدو"، إذ أبلغوهم أنهم داخل القاعدة بالفعل، وكان باستطاعتهم تصوير الوثائق السرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن 30 جنديا وضابطا واحدا من قوات تأمين القاعدة الاستخباراتية عوقبوا نتيجة تغافلهم، موضحة في الوقت نفسه أن العقوبات لم تطل سوى الجنود وبعض الضباط حتى رتبة رائد.