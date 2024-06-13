السعودية.. انطلاق أولى رحلات "قطار المشاعر المقدسة" لخدمة الحجاج

الرياض - ( د ب أ )

انطلق قطار المشاعر المقدسة، اليوم الخميس، في أولى رحلاته لموسم الحج لهذا العام لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته الـ 9 المنتشرة بها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار" أعلنت، يوم الإثنين الماضي، انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوماً، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطاراً.

وشهدت القطارات خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

كما أعلنت "سار" عن تعاقدها مع أكثر من 7500 موظف موسمي يجيدون التحدث بعدة لغات مختلفة لخدمة ضيوف الرحمن والتي يأتي منها (الإنجليزية – التركية – الإندونيسية – النيجيرية وغيرها).

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة عام 2010، ثم انتقل تشغيله إلى الخطوط الحديدية السعودية "سار" إثر قرار مجلس الوزراء عام 2019.