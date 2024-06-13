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BBC

"مجزرة في رفح الفلسطينية".. سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بعد قصف منطقة تأوي النازحين

05:01 ص الخميس 13 يونيو 2024

قصف مدفعي-أرشيفية

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وكالات:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية تقارير عن حادث مروع في مدينة رفح الفلسطينية، حيث أسفر قصف عدواني جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجوم استهدف منطقة المواصي التي تعتبر مأوى لمجموعة من النازحين، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية.

التقارير تشير أيضًا إلى قصف مدفعي مكثف في محيط "ميدان العلم" غرب مدينة رفح، وتحليق طائرات "كواد كابتر" في أجواء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذه الهجمات العنيفة أثارت موجة من الخوف والرعب بين السكان المدنيين، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تعصف بالمنطقة.

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