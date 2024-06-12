البنتاجون: رئيس الأركان بحث مع قائد الجيش اللبناني حل التوترات على الحدود مع إسرائيل

وكالات

قالت هيئة الأركان الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الأركان تشارلز كيو براون بحث مع قائد الجيش اللبناني الوضع بالشرق الأوسط ومساعي حل التوترات على الحدود مع إسرائيل.

وأكدت هيئة الأركان الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الوضع بين إسرائيل ولبنان إلى صراع إقليمي.

ودعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى تخفيض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيض التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حث على خفض تصعيد التوتر في المنطقة في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، لافتة إلى أن أوستن يؤكد في كل حواراته مع مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة تجنب إيذاء المدنيين.