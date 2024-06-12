البرهان: هذه حرب شخصية خطط لها حميدتي وشقيقه بمعاونة عملاء من الداخل والخارج

وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن هناك جهات تريد تفكيك السودان ونهب موارده وإضعاف القوات المسلحة وإنهاكها من خلال هذه الحرب.

وأشار البرهان إلى أن التمرد استعان بمرتزقة من الخارج، مؤكدا أن 70% من الموجودين في مصفاة الجيلي من المرتزقة الأجانب.

وأكد البرهان أن هذه حرب شخصية خطط لها زعيم مليشيا الدعم السريع المتمردة حميدتي وشقيقه بمعاونة عملاء من الداخل والخارج للاستيلاء على السلطة.

وأوضح البرهان أن التمرد استعان بمرتزقة من الخارج، مشددا أنه إذا أراد التمرد وقف الحرب فعليه تنفيذ اتفاق جدة.