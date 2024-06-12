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BBC

الصحة العالمية: هناك خطر حقيقي لحدوث مجاعة جماعية في بعض مناطق السودان

06:02 م الأربعاء 12 يونيو 2024

المجاعة في السودان

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وكالات

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، أن هناك خطر حقيقي لحدوث مجاعة جماعية في بعض مناطق السودان.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييللو قال، أمس الثلاثاء، إن بعض المناطق في السودان تشهد مجاعة، مشيرا إلى أن مدى الجوع الشديد لا يزال غير واضح.

وقالت صحيفة "رويترز" البريطانية نقلا عن بيريللو، "أظن أننا نعلم بوجود المجاعة.. لكن السؤال يتعلق بحجمها ومساحة المناطق التي تعاني منها وإلى متى قد تستمر".

وقد مر مايقرب من 14 شهرا منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في منتصف أبريل عام 2023.

ومنذ ذلك الحين تستمر قوات الدعم السريع المتمردة في ارتكاب المجازر وانتهاك القوانين الدولية في عدد من الولايات السودانية.

المجاعة في السودان منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الحرب في السودان الجيش السوداني مليشيا الدعم السريع
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