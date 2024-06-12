صحة غزة تحذر من توقف محطة الأكسجين الوحيدة في القطاع

(وكالات)

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، المؤسسات الأممية والإنسانية بضرورة التدخل بشكل عاجل من أجل إيصال الوقود اللازم للقطاع من أجل عمل المولدات الكهربائية داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

كما دعت صحة غزة، إلى إرسال المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة، نظرًا لتهالك المولدات المتواجدة إليها منذ بداية الحرب أكتوبر الماضي.

وحذرت صحة غزة من توقف المرافق الصحية ومحطة الأوكسجين الوحيدة في غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسيطرته على المعابر.

وطالب عدد من قادة العرب، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، بضرورة حشد المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة اللازمة إلى قطاع غزة في أقرب وقت، محذرين من الأمر لا يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا.