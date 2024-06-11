الاحتلال يستهدف قياديا لحزب الله في جويا جنوب لبنان

وكالات

في سياق المواجهات العسكرية المتبادلة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب والله والتي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بـ3 صواريخ منزلاً لأحد المواطنين في بلدة جويا.

وجاء الاستهداف ملاصقاً لمنزل النائب في كتلة حزب الله حسين جشي، وأشارت المعلومات المتداولة إلى وجود إصابات.

كما أكدت أن المستهدف بغارة إسرائيل على المنطقة هو "علي صوفان"، وهو قيادي من حزب الله، والذي تم الإعلان عن استشهاده في الضربة.

جاء هذا بعدما أعلن حزب الله الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية.

وقال في بيان إن عناصره "كمنوا لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلحة بصواريخ" في الأجواء اللبنانية، وعند "وصولها إلى دائرة النار"، استهدفوها "وأصابوها وتم إسقاطها"، وفق فرانس برس.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها بلدة جويا الجنوبية والتي تبعد نحو ٢٥ كيلومتراً عن الحدود.

ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، أي بعد يوم واحد من تفجر الحرب في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل يومي.