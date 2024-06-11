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BBC

جنود احتياط: حكومة نتنياهو طعنتنا في الظهر من خلال قانون إعفاء الحريديم

11:08 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

جنود الاحتلال

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وكالات
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جنود احتياط إسرائيليين قولهم، إن الحكومة طعنتهم في الظهر من خلال قانون إعفاء المتشددين "الحريديم" من التجنيد.
وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن الجنود قولهم: "نشعر بالخيانة من حكومة تحشد من أجل بقائها السياسي بدل الحشد للحرب الصعبة"، قائلين إن القانون فضيحة ويزيد من القطيعة والعزلة بين من يتحمل العبء ومن يتهرب منه.
كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن التجنيد يجب أن يشمل فئات المجتمع كافة ونحتاج إلى كل شخص لحماية أنفسنا.
وأعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة بعد نحو 6 أيام على انطلاقها.

جنود الاحتلال الإسرائيلي حكومة نتنياهو قانون إعفاء الحريديم
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