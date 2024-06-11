الجهاد الإسلامي: نتنياهو حاول التواصل معنا بشكل منفصل

وكالات

قال رسمي أبو عيسى القيادي في الجهاد الإسلامي، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول التواصل مع الجهاد الإسلامي بشكل منفصل وتم رفض طلبه.

وأضاف القيادي في الجهاد الإسلامي، أن المقاومة تصر على وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

كان حسام بدران القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إن المقاومة أكدت على المطالب الفلسطينية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.

وأضاف القيادي في حماس، أنه لم نعد إلى نقطة الصفر في المفاوضات، موضحا أن الجديد هو قرار مجلس الأمن وخطاب بايدن بضرورة إنهاء الحرب.

وتابع حسام بدران، أنه لم يصدر أي شيء إيجابي من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص قرار مجلس الأمن الأخير، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، قائلا: "يجب توجيه الضغوط على الاحتلال".

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "يؤكد الجانبان المصري والقطري أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".