الكرة في ملعب نتنياهو.. أول تعليق من حماس بعد إعلان ردها رسميا على الصفقة

وكالات

قال حسام بدران القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المقاومة أكدت على المطالب الفلسطينية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.

وأضاف القيادي في حماس، أنه لم نعد إلى نقطة الصفر في المفاوضات، موضحا أن الجديد هو قرار مجلس الأمن وخطاب بايدن بضرورة إنهاء الحرب.

وتابع حسام بدران، أنه لم يصدر أي شيء إيجابي من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص قرار مجلس الأمن الأخير، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، قائلا: "يجب توجيه الضغوط على الاحتلال".

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "يؤكد الجانبان المصري والقطري أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".

وسلمت حركة حماس اليوم الثلاثاء ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر لها، أن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، سلما ردهما على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار للوسطاء من مصر وقطر.

وحسب المصادر التي أعلنتها الجزيرة، فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، وشملت التعديلات أيضًا الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

نشر موقع أكسيوس الأمريكي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سلمت للوسطاء "مصر وقطر" ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي، بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بحسب مصدرين مطلعين على القضية.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل الاقتراح في خطاب ألقاه قبل أسبوعين. منذ ذلك الحين، يحشد البيت الأبيض الضغط الدولي على حماس لإعطاء إجابة إيجابية.

وقالت حماس في الأيام الأخيرة إنها تدرس بشكل إيجابي خطاب بايدن لكن من غير الواضح ما هو ردها على الاقتراح الإسرائيلي.