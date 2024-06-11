مصر تعلن تسلمها رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى



وكالات

أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "يؤكد الجانبان المصري والقطري أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".

وسلمت حركة حماس اليوم الثلاثاء ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر لها، أن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، سلما ردهما على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار للوسطاء من مصر وقطر.

وحسب المصادر التي أعلنتها الجزيرة، فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، و شملت التعديلات أيضًا الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

نشر موقع أكسيوس الأمريكي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سلمت للوسطاء "مصر وقطر" ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي، بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بحسب مصدرين مطلعين على القضية.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل الاقتراح في خطاب ألقاه قبل أسبوعين. منذ ذلك الحين، يحشد البيت الأبيض الضغط الدولي على حماس لإعطاء إجابة إيجابية.

وقالت حماس في الأيام الأخيرة إنها تدرس بشكل إيجابي خطاب بايدن لكن من غير الواضح ما هو ردها على الاقتراح الإسرائيلي.