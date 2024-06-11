إعلام عبري: واشنطن تعارض ضم بن غفير وسموتريتش لحكومة الحرب

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إن واشنطن نقلت رسالة لإسرائيل مفادها عدم ضم وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى حكومة الحرب.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القلق من احتمال ضمهما إلى حكومة الحرب.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال إنه طالب كل الوقت بتفجير غزة وتنفيذ اغتيالات مركزة.

وأضاف الوزير المتطرف، أنه من المهم انضمامه إلى مجلس الحرب، موضحا أن انضمام حزب الوزير المستقل بيني جانتس إلى الحكومة لم يحقق الوحدة المنشودة.

وتابع بن غفير، أنه قدم طلبا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للانضمام إلى مجلس الحرب من أجل تحقيق النصر.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن هناك مخطط وحيد يجري حاليا هو إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وأضاف وزير مالية الاحتلال، أن مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر تقع على الوزيرن المستقيلين من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي آيزنكوت لأنهما كانا يتقلدان مناصب عليا سابقا.

وتابع سموتريتش، أن أغلبية الساحقة من الشعب الإسرائيلي تعارض قيام دولة فلسطينية.