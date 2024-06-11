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BBC

حماس تسلم ردها رسميا إلى مصر وقطر بشأن الصفقة الجديدة

09:15 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

حماس

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مصراوي- وكالات

نشر موقع أكسيوس الأمريكي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سلمت للوسطاء "مصر وقطر" ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي، بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بحسب مصدرين مطلعين على القضية.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل الاقتراح في خطاب ألقاه قبل أسبوعين. منذ ذلك الحين، يحشد البيت الأبيض الضغط الدولي على حماس لإعطاء إجابة إيجابية.

وقالت حماس في الأيام الأخيرة إنها تدرس بشكل إيجابي خطاب بايدن لكن من غير الواضح ما هو ردها على الاقتراح الإسرائيلي.

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