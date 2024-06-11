حماس تسلم ردها رسميا إلى مصر وقطر بشأن الصفقة الجديدة

مصراوي- وكالات

نشر موقع أكسيوس الأمريكي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس سلمت للوسطاء "مصر وقطر" ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي، بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بحسب مصدرين مطلعين على القضية.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل الاقتراح في خطاب ألقاه قبل أسبوعين. منذ ذلك الحين، يحشد البيت الأبيض الضغط الدولي على حماس لإعطاء إجابة إيجابية.

وقالت حماس في الأيام الأخيرة إنها تدرس بشكل إيجابي خطاب بايدن لكن من غير الواضح ما هو ردها على الاقتراح الإسرائيلي.