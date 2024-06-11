استطلاع: 63% من الألمان يثقون في بايدن مقابل 15% يثقون في ترامب

واشنطن (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحظى في ألمانيا بثقة أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بالثقة التي يحظى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد بيو للأبحاث أن 63% من الألمان يثقون في أن الرئيس الحالي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي يقوم بما هو صواب على صعيد السياسة الخارجية، بينما لم تزد نسبة الألمان الواثقين في الرئيس السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري في هذا الشأن عن 15% فقط.

يذكر أن المعهد أجرى الاستطلاع التمثيلي في ما مجموعه 34 دولة في الفترة بين 5 يناير و 21 مايو الماضيين، وشمل 40 ألف و566 شخصا بالغا تم التواصل معهم تليفونيا أو عبر الهاتف أو بشكل شخصي، ومن هؤلاء 1008 شخص في ألمانيا تم التواصل معهم تليفونيا.

وعلى الرغم من أن المشاركين في معظم البلدان يميلون إلى الثقة في بايدن (43%) أكثر من ترامب (31%)، فإن نسبة الواثقين في بايدن في ألمانيا جاءت أعلى بكثير من أي مكان آخر.

فعلى سبيل المثال، لم تظهر النتائج فرقا كبيرا في نسبة الواثقين بين المواطنين في إسرائيل في كلا السياسيين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولم يتفوق ترامب على بايدن سوى بين المواطنين في كل من تركيا والمجر وتونس فقط، علما بأن نسبة الثقة لكليهما كانت سيئة بوجه عام في هذه الدول.

وأوضحت النتائج أن الرجال أكثر ثقة في ترامب مقارنة بالنساء في العديد من البلدان.

ورغم التقييمات العامة الأفضل لصالح بايدن، فإن نسبة مؤيديه في العديد من الدول تراجعت مقارنة بما كانت عليه في العام السابق حيث أعرب ما مجموعه 57% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي الحالي مع الحرب الدائرة في قطاع غزة الفلسطيني، ووصلت هذه النسبة في ألمانيا إلى مستوى أقل قليلا بـ 54% فيما ارتفعت هذه النسبة في إسرائيل إلى مستوى أعلى قليلا بـ 60%.