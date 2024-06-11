وزير الخارجية الأردني: إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة يتطلب وقف العدوان الإسرائيلي

وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن رسالة بلاده هي أن العدوان على غزة يجب أن يتوقف ويجب أن تكون هناك استجابة دولية فاعلة.

وأكد الصفدي على أن إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن استخدام التجويع كسلاح في غزة خرق للقانون الدولي الإنساني وأن الاستمرار في العدوان جريمة حرب.

وشدد الصفدي على ضرورة إزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا على على دور وكالة الأونروا التي لا يمكن استبدالها.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن مستمر في جهوده لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة والتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.