فيديو| طعن 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في الصين

وكالات

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، عن تعرض 4 أساتذة جامعيين أمريكيين من ولاية أيوا لحادث طعن في أحد المتنزهات العامة بإقليم جيلين شمال شرقي الصين، أمس الاثنين.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن النائب عن ولاية أيوا آدم زابنر، إن شقيقه الأستاذ بكلية "كورنيل" في أيوا، كان من بين الضحايا الأربعة في الحادث.

وأوضح زابنر أن الضحايا الأربعة كانوا في زيارة لأحد المعابد بمتنزه بيشان، عندما هاجمهم رجل يحمل سكينا، مشيرا إلى أن الدوافع وراء الحادث لا تزال غير معلومة.

وتداول نشطاء على موقع "إكس"، فيديو يُظهر أشخاص ممددين على أرض مخضبة بالدماء، لكنها تلك المشاهد لم تجد لها مكانا على منصات التواصل الصينية.

وأعلنت رويترز، تمكنها من تحديد موقع تصوير الفيديو، مستعينة بلافتات صينية ظهرت فيه.