بلينكن: نتنياهو يؤيد الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

تل أبيب (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب اليوم الثلاثاء: "التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، وجدد تأكيد التزامه بالمقترح."

ولدى سؤاله عما إذا كان نتنياهو سيتعهد باستمرار التزامه في حالة موافقة حركة حماس على الخطة، أجاب بلينكن بالإيجاب.

وفي نهاية مايو، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة من ثلاث مراحل من أجل وقف إطلاق النار في غزة. وتتضمن الإفراج عن مجموعة محددة من الأسرى الإسرائيليين خلال وقف تام لإطلاق النار. وسيتم في المقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.

وفي المرحلة التالية، سيتوقف القتال بصفة دائمة وسيتم الإفراج عن الأسرى المتبقيين.

وبحسب مسودة المقترح، ستبدأ إعادة إعمار غزة في المرحلة الأخيرة.

وعقد بلينكن محادثات أيضا مع وزير الدفاع يوآف جالانت وممثلين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية. وأضاف: "وأعتقد أن هناك إجماعا قويا، مجددا، على المضي قدما بشأن المقترح."

وقالت الولايات المتحدة إن حركة حماس هي الطرف الوحيد الذي لم يوافق على الخطة حتى الآن. ورغم ذلك، لم تكشف حكومة نتنياهو صراحة عن موافقتها الواضحة أو العلنية على الخطة.

وأيد مجلس الأمن الدولي الخطة، وتبنى قرارا أمس الإثنين بهذا المعنى.