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BBC

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

11:23 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

مجلس الأمن الدولي

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(وكالات)


علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المقترح الأمريكي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة، إنه يحتاج ضمانات من أجل التنفيذ.

وشككت الجبهة الشعبية في بيانها، في التحرك الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة، داعية إلى الحذر منه.

واتهمت الجبهة الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتورط في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وأفادت الجبهة الشعبية، أن قرار مجلس الأمن يتضمن "جمل عامة وضبابية" يجب توضيحها حتى لا تجد إسرائيل مجالًا لاستئناف العدوان على غزة.

مجلس الأمن الدولي فلسطين وقف إطلاق النار في غزة الولايات المتحدة الأمريكية
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