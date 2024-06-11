جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده بعد تفجير منزل مفخخ في رفح

تل آبيب - (د ب ا)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من جنوده إثر تفجير منزل مفخخ في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن الجيش القول إن الجنود الأربعة كانوا يخدمون في وحدة الاستطلاع بلواء لواء جيفعاتي.

وأظهر التحقيق الأولى للجيش أن القوات قامت بإلقاء قنبلة داخل منزل مشتبه به في منطقة الشابورة برفح في محاولة لتدمير أي أفخاخ محتملة، وبعد ذلك دخلوا المنزل بعدما لم يقع أي انفجار.

وأضاف التحقيق أنه بعدما دخل جنديان المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، انفجر، مما تسبب في انهياره على الجنود.

وقال الجيش إنه بالإضافة إلى الجنود القتلى، أصيب 7 جنود آخرون، بينهم خمسة في حالة خطرة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الإثنين ، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل مفخخ بمدينة رفح جنوب غزة.

وقالت "كتئاب القسام"، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للاعلام" على منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت أنه "فور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".