رئيس مكتب نتنياهو يدعو لإقالة جالانت ويصفه بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد

وكالات



نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى إقالة وزير الدفاع غالانت ووصفه بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد.

وفي السياق قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن إعفاء المتدينين من الخدمة يضر بالجيش بشكل جسيم، ويتعارض مع الاحتياجات الأمنية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تحويل التصويت على قانون التجنيد الجديد إلى تصويت على منح الثقة لحكومته.



وكان جالانت، قد أكد على اتخاذه موقفًا معارضًا تجاه قانون التجنيد الجديد، والذي من المفترض أن يتضمن بنودًا جديدة تخص يهود الحريديم المتشددين، والذين يحصلون على إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش.

وطالب جالانت بإلزام يهود الحريديم بالخدمة الإلزامية في الجيش في ظل الأزمة الحالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في أعداد الجنود.





