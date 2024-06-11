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بلينكن يحضر مؤتمرًا في الأردن بشأن إيصال المساعدات لغزة

10:56 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

أنتوني بلينكن

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دمشق - (د ب ا)

من المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤتمرًا تستضيفه الأردن اليوم الثلاثاء بشأن إيصال المساعدات لقطاع غزة، وذلك في إطار جولته في الشرق الأوسط التي تهدف للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد نظمت كل من الأردن ومصر والأمم المتحدة المؤتمر الذي يطلق عليه "دعوة للعمل: الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة".

وسوف يحضر المؤتمر قادة ووزراء خارجية ومسؤولي 75 دولة بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

كان بلينكن قد استهل جولته الثامنة في الشرق الأوسط صباح أمس الاثنين بزيارة القاهرة، واجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات.

والتقى بلينكن، أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

أنتوني بلينكن دمشق الأردن غزة
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