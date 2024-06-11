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إضراب شامل في رام الله والبيرة حدادًا على استشهاد 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي

10:51 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)


عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظة رام الله والبيرة، حدادًا على أرواح الشهداء وتنديدا بالجريمة الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد أربعة شبان في قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة.

وأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إقليم رام الله والبيرة، الإضراب العام والشامل لمناحي الحياة كافة في محافظة رام الله والبيرة، رفضا لـ "جريمة الاحتلال في كفر نعمة مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي نصرةً للمعتقلين وغزة".

وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا الليلة الماضية، وأصيب ثمانية، برصاص القوات الإسرائيلية، قرب قرية كفر نعمة.

ووفق الوكالة ، "استشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 538 فلسطينيًا في الضفة بما فيها القدس بينهم 133 طفلاً، وأصيب أكثر من 5200 آخرين".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله إسرائيل
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