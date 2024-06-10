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BBC

"سيشارك في مؤتمر البحر الميت".. قيادي في فتح ينفي تعرض الرئيس الفلسطيني لوعكة صحية

11:30 م الإثنين 10 يونيو 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

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وكالات

قال قيادي في حركة فتح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسوف يشارك غدا في مؤتمر البحر الميت بالأردن ولا صحة للأخبار المتداولة عن تعرضه لوعكة صحية.

ونفت مصادر طبية بالعاصمة الأردنية عمان، الأنباء المتداولة عن نقل رئيس السلطة الفلسطينية إلى المستشفى بحالة حرجة ووفاته.

وقالت المصادر إن "عباس أٌدخل إلى المستشفى ظهر الاثنين من أجل إجراء فحوصات طبية دورية"، مضيفة أنه أجري له "فحوصات في العيون وأخرى تُعنى بالعظام وخرج بعد ذلك بصحة جيدة".

ومن المنتظر أن يشارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة من أجل غزة، الذي يعقد في منطقة البحر الميت الثلاثاء بدعوة من الأردن.

فلسطين محمود عباس أبو مازن حركة فتح
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