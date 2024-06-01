بعد تهديدهم بإسقاط الحكومة.. المعارضة الإسرائيلية: بن غفير وسموتريتش يريدون استمرار الحرب للأبد

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "تهديدات وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة تشكل تهاونا بالأمن القومي الإسرائيلي ومصير الأسرى في غزة".

وأضاف لبيد أن بن غفير وسموتريتش يريدون استمرار الحرب للأبد، مع انعدام للمسؤولية والإدارة في ظل فشل كامل.

وكان المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، طالب باستمرار القتال للقضاء على حركة حماس وعودة الأسرى وخلق واقع أمني آخر بقطاع غزة.

كما هدد وزير المالية الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون جزءا من حكومة توافق على مقترح ينهي الحرب دون تدمير حماس ويعيد الأسرى.

وقال سموتريتش خلال تدوينة له على موقع "إكس" تويتر سابقًا، "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءا من حكومة توافق على الخطة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع الأسرى".

وأضاف "لن نوافق على وقف الحرب قبل تدمير حماس، ولن نلحق ضررا بالغا بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال سحب الجيش الإسرائيلي وإعادة الغزيين إلى شمال قطاع غزة، ولن نوافق على الإفراج بالجملة عن الاسرى الذين سيعودون، لا سمح الله، لقتل اليهود".

שוחחתי כעת עם ראש הממשלה והבהרתי לו שלא אהיה חלק ממשלה שתסכים למתווה המוצע ותסיים את המלחמה ללא השמדת חמאס והשבת כל החטופים.



לא נסכים להפסקת המלחמה לפני השמדת חמאס, לא לפגיעה קשה בהישגי המלחמה עד כה באמצעות נסיגת צה"ל וחזרת עזתים לצפון הרצועה, ולא לשחרור סיטונאי של מחבלים שישובו… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 1, 2024

بدوره هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بإسقاط الحكومة، إذ قال "إذا دخل نتنياهو في اتفاق ينهي الحرب دون القضاء على حماس سنسقط الحكومة".

وقال بن غفير في تدوينة له على موقع "إكس"، " الصفقة التي نشرت تفاصيلها تعني إنهاء الحرب وهي صفقة متهورة تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، وهي غير شرعية، وتشكل انتصارًا لحماس وخطرًا على إسرائيل".

وأضاف "لن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس، وإذا تمت الصفقة سنسقط الحكومة.