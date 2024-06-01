الخارجية الأمريكية: بلينكن دعا حماس إلى قبول الصفقة دون تأخير

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى قبول الصفقة من دون تأخير، مؤكدًا الفوائد التي ستوفرها للشعب الفلسطيني.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي، خلال اتصال مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الصفقة المقترحة لوقف إطلاق نار كامل بغزة.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على دور بلاده الأساسي بالوساطة.

كما بحث في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري مقترح تحقيق سلام دائم في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله: إسرائيل وافقت على مقترح يشمل الإفراج عن 33 أسيرًا أحياء أو أموات في المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر أن إسرائيل وافقت على مقترح إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية التي تشمل الإفراج عن جميع الرجال والجنود وبقية المصابين.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من الصفقة تتضمن الإفراج عن جميع الجثث.

وأكد أنه إذا خرقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اتفاق الصفقة فلإسرائيل الحق في مواصلة القتال في غزة.