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بعد موافقة إسرائيل.. سموتريتش وبن غفير يهددان نتنياهو بإسقاط الحكومة

10:46 م السبت 01 يونيو 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باستمرار القتال للقضاء على حركة حماس وعودة الأسرى وخلق واقع أمني آخر بقطاع غزة.

كما هدد وزير المالية الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون جزءا من حكومة توافق على مقترح ينهي الحرب دون تدمير حماس ويعيد الأسرى.

وقال سموتريتش خلال تدوينة له على موقع "إكس" تويتر سابقًا، "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءا من حكومة توافق على الخطة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع الأسرى".

وأضاف "لن نوافق على وقف الحرب قبل تدمير حماس، ولن نلحق ضررا بالغا بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال سحب الجيش الإسرائيلي وإعادة الغزيين إلى شمال قطاع غزة، ولن نوافق على الإفراج بالجملة عن الاسرى الذين سيعودون، لا سمح الله، لقتل اليهود".

وطالب باستمرار القتال حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الأسرى، وخلق واقع أمني مختلف تماما في غزة ولبنان، وإعادة جميع السكان إلى ديارهم في الشمال والجنوب، والاستثمار بكثافة في التنمية المتسارعة في هذه الأجزاء من البلاد.
بدوره هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بإسقاط الحكومة، إذ قال "إذا دخل نتنياهو في اتفاق ينهي الحرب دون القضاء على حماس سنسقط الحكومة".
وقال بن غفير في تدوينة له على موقع "إكس"، " الصفقة التي نشرت تفاصيلها تعني إنهاء الحرب وهي صفقة متهورة تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، وهي غير شرعية، وتشكل انتصارًا لحماس وخطرًا على إسرائيل".
وأضاف "لن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس، وإذا تمت الصفقة سنسقط الحكومة.

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